العثور على مواطن في بلدة الطيبة.. طلق ناري في الصدر و"بومب أكشن"!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن المواطن أ. ن. مواليد 1949، وجد مصابا بطلق ناري في صدره من بندقية صيد نوع "بومب اكشن" في منزله في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون.



نقل على الفور بواسطة سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر إلى مستشفى ميس الجبل الحكومي، وهو في وضع صحي حرج.