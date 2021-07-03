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لبنان
زحمة سير خانقة.. ماذا يجري على المسلك الشرقي لأوتوستراد عمشيت؟
Lebanon 24
03-07-2021
|
05:42
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قام عدد من سائقي الباصات بإقفال المسلك الشرقي لأوتوستراد عمشيت، إحتجاجا على الاوضاع المعيشية والاقتصادية، ما تسبّب بزحمة سير خانقة في المحلة.
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