مداهمات للجيش في سن الفيل والدكوانة وعكار.. توقيف عصابة خطف وسرقة سيارات

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:دهمت دورية من مديرية المخابرات في أكثر من منطقة (سن الفيل – الدكوانة – عكار) عدداً من المنازل والأمكنة، وأوقفت عصابة خطف وسرقة سيارات تنشط في منطقة جبل لبنان، مؤلفة من 6 أشخاص نفذوا سابقاً عملية خطف أحد القاصرين لقاء فدية مالية، كما قاموا بعدة عمليات سرقة سيارات، بالإضافة إلى حيازتهم المخدرات وتعاطيها.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.