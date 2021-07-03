لبنان

مداهمات للجيش في سن الفيل والدكوانة وعكار.. توقيف عصابة خطف وسرقة سيارات

Lebanon 24
03-07-2021 | 12:55
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات في أكثر من منطقة (سن الفيل – الدكوانة – عكار) عدداً من المنازل والأمكنة، وأوقفت عصابة خطف وسرقة سيارات تنشط في منطقة جبل لبنان، مؤلفة من 6 أشخاص نفذوا سابقاً عملية خطف أحد القاصرين لقاء فدية مالية، كما قاموا بعدة عمليات سرقة سيارات، بالإضافة إلى حيازتهم المخدرات وتعاطيها.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
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