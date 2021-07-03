بيان لنقابة عمال المخابز عن ارتفاع سعر ربطة الخبز.. ماذا في التفاصيل؟

دعت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، المعنيين وبخاصة وزارة الطاقة الى "تأمين مادة المازوت للافران كافة وعلى السعر الرسمي من أجل استمرار العمل وتأمين مادة الخبز لجميع المواطنين"، كما دعت الى مؤتمر صحافي يعقده رئيس النقابة شحادة المصري لشرح أسباب إرتفاع سعر ربطة الخبز، عند الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين - الكولا وطى المصيطبة.وقالت في بيان: "بين الحين والآخر يفاجئنا وزير الاقتصاد والتجارة برفع سعر ربطة الخبز بالاتفاق والتضامن مع أصحاب الأفران، وليس غريبا ما يصدر عن الوزارة، وهذا ما حذرنا منه منذ سنة برفع سعر ربطة الخبز او انقاص الوزن دون أي وجه حق إلا من خلال لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة".وأضافت: "للمرة السادسة يتعرض رغيف خبز الفقراء لرفع السعر وانقاص الوزن وما صدر بالامس عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتسعير ربطة الخبز 3750 ل و4000 ل بالمحال والسوبرماركت، وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة لدراسة ميدانية على أرض الواقع وبكل شفافية يتمثل فيها كل من له علاقة بصناعة الخبز، وقد تجاوزت وزارة الاقتصاد والتجارة وأصحاب الافران كل الخطوط الحمراء".ولفتت الى أن "الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة أي ما يوازي 38 دولارا في هذه الظروف الصعبة والازمة الاقتصادية المتفاقمة وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل"، سائلة "ألا يكفي الارتفاع الجنوني للمواد الغذائية والفواكه والخضار وفقدان الادوية من الصيدليات وطوابير الذل أمام المحطات".