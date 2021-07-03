لبنان

انفجر لغم به وقتله عند مجرى النهر الكبير

Lebanon 24
03-07-2021 | 07:23
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أدخل الى مستشفى عكار رحال الشاب عبد الرزاق المل 22 عام جثة نتيجة انفجار لغم به، اثناء وجوده عند مجرى نهر الكبير في منطقة العبودية في عكار.
 
 
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