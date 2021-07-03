لبنان

محاولة تعبئة وقود بالقوة.. إطلاق نار أمام محطة في أبي سمراء

Lebanon 24
03-07-2021 | 07:27
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سجل اطلاق نار على خلفية تعبئة الوقود امام احدى المحطات في منطقة ابي سمراء شارع العجزة - طرابلس، حيث اقدم احد الاشخاص على اطلاق اعيرة نارية في الهواء و فراره الى جهه مجهولة.

وقد افادت المصادر ان اطلاق النار حصل على خلفية محاولة تعبئته الوقود بالقوة.
 
 
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