محاولة تعبئة وقود بالقوة.. إطلاق نار أمام محطة في أبي سمراء

سجل اطلاق نار على خلفية تعبئة الوقود امام احدى المحطات في منطقة ابي سمراء شارع العجزة - طرابلس، حيث اقدم احد الاشخاص على اطلاق اعيرة نارية في الهواء و فراره الى جهه مجهولة.



وقد افادت المصادر ان اطلاق النار حصل على خلفية محاولة تعبئته الوقود بالقوة.