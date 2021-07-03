الفرزلي: سينحدر البلد من قعر الى قعر اذا لم تشكل الحكومة

قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي اننا قادمون على ايام صعبة وسينحدر البلد من قعر الى قعر اذا لم تشكل الحكومة لاننا ازاء خطة ممنهجة للتدمير والاستثمار السياسي على هذا الركام وبالتالي الحكومة ثم الحكومة ثم الحكومة هي السبيل الوحيد لانقاذ البلد .