لبنان

فاجعة في منيارة.. صعقة كهربائية تودي بحياة مواطن

Lebanon 24
03-07-2021 | 07:41
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أصيب المواطن ”م.ج“ من منطقة منيارة في عكار بصعقة كهربائية في منزله وقد عمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على نقله إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا، وما لبث أن فارق الحياة.
 
 
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منيارة

صعقة كهربائية

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