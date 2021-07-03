فاجعة في منيارة.. صعقة كهربائية تودي بحياة مواطن

أصيب المواطن ”م.ج“ من منطقة منيارة في عكار بصعقة كهربائية في منزله وقد عمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على نقله إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا، وما لبث أن فارق الحياة.