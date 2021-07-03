لبنان

أسلحة وكبتاغون وعملات مزورة.. هذا ما عثر عليه الجيش في بريتال (صور)

Lebanon 24
03-07-2021 | 22:00
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 3 / 7 / 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال – البقاع، منازل أشخاص شاركوا بإشكالٍ وقع في 29 / 6 / 2021 على خلفية تعبئة محروقات داخل إحدى محطّات المنطقة، وتخلّله إطلاق نار من أسلحة مختلفة. وضبطت الدورية كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذخائر متنوّعة، وعملات مزوّرة من فئة المئة دولار، إضافةً إلى كمية من الكوكايين وحبوب الكبتاغون.

سُلّمت المضبوطات وتجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين في الإشكال.
 
 
 
 
 
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