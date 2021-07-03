ناشطون يوقفون صهريجاً محملاً بالمازوت المهرب

أوقف ناشطون على طريق عام بلدة تلّ حياة في سهل عكّار صهريجاً محملاً بمادة المازوت المهرب.



وقد حضرت دورية من الجيش، وضربت طوقاً أمنياً، وعمدت على مصادرة الصهريج وتوقيف سائقه.