لبنان

ناشطون يوقفون صهريجاً محملاً بالمازوت المهرب

Lebanon 24
03-07-2021 | 08:24
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أوقف ناشطون على طريق عام بلدة تلّ حياة في سهل عكّار صهريجاً محملاً بمادة المازوت المهرب.

وقد حضرت دورية من الجيش، وضربت طوقاً أمنياً، وعمدت على مصادرة الصهريج وتوقيف سائقه.
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