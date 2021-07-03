لبنان

يمق جال في معرض الكتاب: طرابلس مدينة العلم والعلماء

Lebanon 24
03-07-2021 | 08:33
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جال رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، في معرض الكتاب ال47 في الرابطة الثقافية بطرابلس. وكان في استقباله رئيس الرابطة رامز فري وأعضاء الهيئة الإدارية.
وتوقف يمق في أجنحة عدة، مشيدا بما شاهده من إنجازات رغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد بعامة وطرابلس بخاصة، لافتا الى أن "هذا المعرض يؤكد شعار طرابلس بأنها مدينة العلم والعلماء".

وقال: "يحاول البعض جر المدينة وأهلها عبر تجويع الناس وإفقارهم، الى الجهل والتخلف وبالتالي الى الفوضى، نحن وإياكم نصر على تعليم أولادنا وتحصينهم بالثقافة والتربية الحسنة، وعندها نتمكن مجتمعين من تحقيق مطالبنا المحقة، ليس في طرابلس فقط، بل في كل لبنان، بالطرق السلمية وبوقفات احتجاجية حضارية تحقق النتائج المرجوة أكثر مما تحققه الفوضى وأعمال الشغب والإعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وهذا لا يتحقق إلا بالحفاظ على الأخلاق والتربية والعلم".

وختم: "أشكر الرابطة الثقافية والقيمين عليها، لاصرارهم على إقامة معرض الكتاب في دورته ال 47، في وقت يصعب على منظمات وهيئات كبرى تنفيذ هكذا مشاريع، والحمد لله جذور الرابطة الثقافية ثابتة ودورها فعال، والإصرار على العلم والثقافة ديدنها. نشكر رئيسها الصديق فري وأعضاء الهيئة الإدارية على جهودهم".
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