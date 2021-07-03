لبنان

وقفات احتجاجية للمحامين في قصور العدل الأسبوع المقبل

Lebanon 24
03-07-2021 | 09:09
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قد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الدوري في دار النقابة في قصر العدل في زحله، وأعلن "حل إشكالية مرأب السيارات للمحامين قرب قصر العدل في زحله، وتخصيصه لهم، بعد مراجعات واتصالات عدة لشهور تكللت بالنجاح، قام بها النقيب وأعضاء المجلس مع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، المشكور على تعاونه".

وشدد على موقفه "لجهة استمرار إضراب المحامين"، ودعا إلى "خطوات جديدة تبدأ بوقفات احتجاجية في قصور العدل في المناطق بثوب المحاماة، تتخللها كلمات لمن يرغب من الزميلات والزملاء، يوميا من الظهر حتى الأولى بعد الظهر، ابتداء من الثلثاء المقبل 6 تموز الحالي في قصر العدل في بيروت - في قاعة الخطى الضائعة، الأربعاء في قصر العدل في زحله، الخميس في قصر العدل في صيدا، والجمعة في قصر العدل في النبطية، حيث يعقد مجلس النقابة اجتماعه الدوري بعد الوقفة في دار نقابة النبطية".

وأشار إلى أن "يوما تضامنيا مع المحامين يلي تلك الوقفات، الاثنين 12 الحالي، ولقاء عاما ظهرا في قصر العدل في بيروت، في قاعة الخطى الضائعة، على أن تعلن سائر الخطوات تباعا".
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