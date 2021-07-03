لبنان

صورة تفطر القلوب وتدمع لها العيون.. افترش الارض قرب سيارته ونام أمام المحطة!

Lebanon 24
03-07-2021 | 09:29
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسائق أجرة ركن سيارته أمام محطة بنزين مقفلة، وافترش الارض قربها ونام، بانتظار أن تفتح المحطة ويتزوّد بالوقود لسيارته.
 
 
 
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