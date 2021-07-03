صورة تفطر القلوب وتدمع لها العيون.. افترش الارض قرب سيارته ونام أمام المحطة!

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسائق أجرة ركن سيارته أمام محطة بنزين مقفلة، وافترش الارض قربها ونام، بانتظار أن تفتح المحطة ويتزوّد بالوقود لسيارته.