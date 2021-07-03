لبنان

اعتصام وقطع طريق من قبل سائقي الباصات في طرابلس

Lebanon 24
03-07-2021 | 09:35
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن سائقي الباصات نفذوا اعتصاما عند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي، وعمدوا الى قطع طريق طرابلس بيروت جزئيا.

وقال نقيب السائقين العموميين وعضو اتحادات النقل البري شادي السيد الذي شارك في الاعتصام: "شاركنا مع سائقي الشمال في طرابلس وعمشيت ونشكر من تجاوب معنا من أصحاب المحطات في الوقت الحاضر، ولكننا نتطلع الى الاستمرارية. إننا إذ نحذر من احتكار المازوت والبنزين أو حجبهم عن السائقين لأن هذا الامر يتعلق بمصدر رزق رفاقنا السائقين، فإننا نحذر من أننا سنفضح من يحتكر"، وطالب "الجيش بتولي هذا الملف لصالح هذه الفئة من السائقين الذين يستأجرون هذه الوسائل لتوفير قوت عيالهم".
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