إندلاع حريق في عكار داخل أرض مليئة بأشجار الصنوبر والسنديان المعمرة

إندلع حريق في منطقة الزواريب - شير النمر في منطقة عكار العتيقة داخل أرض مليئة بأشجار الصنوبر والسنديان المعمرة. هذا وقد وساهمت الرياح بتمدد ألسِنة النيران.



فيما هرعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني مركز عكار العتيقة وشبان المنطقة إلى المكان ويعملون على إخماد النيران و تبريد الأرض. ويواجه الدفاع المدني صعوبة نتيجة وعورة الطريق