لبنان

القوات نظمت يوما طبيا مجانيا في هذه البلدات الكسروانية

Lebanon 24
03-07-2021 | 10:21
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بالتعاون مع مصلحة الاطباء في حزب القوات اللبنانية، نظّمت منطقة كسروان يومًا طبّيًا مجانيًا لبلدات الجرد في مركز حراجل الطبّي، وذلك بمشاركة مجموعة من الاطباء والاختصاصيين الذين قاموا بمعاينة المرضى ووصفوا الأدوية المناسبة والعلاجات اللازمة، واجابوا عن كافة الاستفسارات والأسئلة.
شملت هذه الدعوة بلدات كفرتيّ، بقعاتة كنعان، بقعتوتا، كفردبيان، فاريا، حراجل، ميروبا، وطى الجوز وعين الدلبة.
 يُذكر أن هذه الانشطة الطبية ستُسكمل في المحاور الكسروانية الاخرى، حتّى يستفيد منها اكبر عدد ممكن من المواطنين بدون اي تمييز، وفقاً لمعادلة أن "القوات" حزبٌ كان وسيبقى الى جانب الشعب اللبناني.
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