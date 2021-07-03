لبنان

عز الدين: منشآت الزهراني وعدت بتأمين حاجات صور من المازوت

Lebanon 24
03-07-2021 | 10:50
A-
A+
Doc-P-839345-637609333839777643.jpg
Doc-P-839345-637609333839777643.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شددت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين على "ضرورة العمل على تخفيف معاناة أهالي مدينة صور الناتجة من انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات الكهربائية عن العمل بسبب أزمة المازوت".

وأكدت أن "مديرية المنشآت في الزهراني وعدت ببذل قصارى الجهد لتأمين الكميات المطلوبة من المازوت لمدينة صور، ووزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية المختصة سيقومون بمواكبة هذه القضية لأخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".

كلام عزالدين جاء عقب عقدها اجتماعا في مكتبها في صور ضم رئيس إتحاد بلديات صور حسن دبوق، مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في منطقة صور العقيد ناصر همام، رئيس مركز الأمن العام في صور الرائد محمد عنيسي وأصحاب المولدات. وتم خلال الإجتماع التواصل مع إدارة منشآت الزهراني التي أبلغت المجتمعين أن هناك باخرة مازوت وصلت ظهر اليوم وبدأت بتفريغ حمولتها، على أن تتم الإثنين عمليات التسليم والتوزيع والعودة الى تأمين المادة بالكميات المطلوبة في السوق".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:59 | 2021-07-03
16:53 | 2021-07-03
16:21 | 2021-07-03
16:14 | 2021-07-03
16:06 | 2021-07-03
15:54 | 2021-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website