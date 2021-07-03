عز الدين: منشآت الزهراني وعدت بتأمين حاجات صور من المازوت

شددت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين على "ضرورة العمل على تخفيف معاناة أهالي مدينة صور الناتجة من انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات الكهربائية عن العمل بسبب أزمة المازوت".وأكدت أن "مديرية المنشآت في الزهراني وعدت ببذل قصارى الجهد لتأمين الكميات المطلوبة من المازوت لمدينة صور، ووزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية المختصة سيقومون بمواكبة هذه القضية لأخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".كلام عزالدين جاء عقب عقدها اجتماعا في مكتبها في صور ضم رئيس إتحاد بلديات صور حسن دبوق، مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في منطقة صور العقيد ناصر همام، رئيس مركز الأمن العام في صور الرائد محمد عنيسي وأصحاب المولدات. وتم خلال الإجتماع التواصل مع إدارة منشآت الزهراني التي أبلغت المجتمعين أن هناك باخرة مازوت وصلت ظهر اليوم وبدأت بتفريغ حمولتها، على أن تتم الإثنين عمليات التسليم والتوزيع والعودة الى تأمين المادة بالكميات المطلوبة في السوق".