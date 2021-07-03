لبنان

دعوة من بلدية الغبيري للقاطنين في نطاقها بشأن المولدات.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
03-07-2021 | 11:17
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تقوم بلدية الغبيري مع مفتشين من وزارة الاقتصاد، وبالتنسيق مع المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، بجولات على مولدات الاشتراكات كافة ضمن نطاق البلدية، في حملة تستمر لاسبوع كامل يتم التأكد خلالها التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة من وزارة الاقتصاد للعدادات والتسعيرة الصادرة من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية للاشتراك المقطوع.
 
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإنه ستتم مراقبة مدى التزام أصحاب المولدات بتركيب العدادات للمشتركين.

ودعت البلدية جميع المواطنين "ممن فرض عليهم تسعيرة مخالفة للتسعيرة الرسمية أو تمنع أصحاب الاشتراكات عن تركيب العدادات الى التقدم بالشكاوى على الارقام 1725 او 01858630 او واتساب 03085639".
 
 
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