مسؤول أوروبي: النظام السياسي في لبنان بحاجة ماسّة إلى شرعية جديدة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف في حديث عبر قناة "الحدث" أنّ "النظام السياسي في لبنان بحاجة ماسّة إلى شرعية جديدة"، مشيراً إلى أنّ "العقوبات على السياسيين وسيلة لتحسين الأوضاع وهدفها المساعدة وليس العقاب".وقال: "بدأنا مساراً قانونياً لفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية".