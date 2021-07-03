لبنان

بيان جديد من فهمي بشأن مسألة ملاحقة اللواء إبراهيم.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
03-07-2021 | 11:49
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي البيان الآتي:

ذكرت احدى وسائل الاعلام بأن وزير الداخلية وبعد موقفه من مسألة طلب الإذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، تلقى اتصالا من دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لتعديله.
يهم المكتب الاعلامي لوزير الداخلية نفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، وتأكيد عدم تلقيه اي اتصال من الرئيس دياب.
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