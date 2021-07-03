بيان جديد من فهمي بشأن مسألة ملاحقة اللواء إبراهيم.. هذا ما جاء فيه

ذكرت احدى وسائل الاعلام بأن وزير الداخلية وبعد موقفه من مسألة طلب الإذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، تلقى اتصالا من دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لتعديله.يهم المكتب الاعلامي لوزير الداخلية نفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، وتأكيد عدم تلقيه اي اتصال من الرئيس دياب.