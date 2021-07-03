لبنان

حادث مروع على أوتوستراد الزهراني.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل

Lebanon 24
03-07-2021 | 11:56
A-
A+
Doc-P-839359-637609355140587609.jpg
Doc-P-839359-637609355140587609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 5 أشخاص بجروح، بينهم طفل، وذلك إثر حادث سير مروع في محلة أبو الأسود بجانب مقام النبي ساري على اوتوستراد الزهراني- صور.
 
وعلى الفور، حضرت عناصر الصليب الأحمر وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي لإسعاف المصابين، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
 
مواضيع ذات صلة
حادث مروّع في بخعون وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان (صورة)
lebanon 24
04/07/2021 00:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جرحى بحادث سير مروع على الاوتستراد العربي- برالياس (صور)
lebanon 24
04/07/2021 00:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عمره 24 عاماً.. وفاة عدّاء عربي شهير بحادث سير (صور)
lebanon 24
04/07/2021 00:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاتها بحادث السعديات.. صورة مؤثرة لمقعد الطفلة "آية" في مدرستها
lebanon 24
04/07/2021 00:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث

صور

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:59 | 2021-07-03
16:53 | 2021-07-03
16:21 | 2021-07-03
16:14 | 2021-07-03
16:06 | 2021-07-03
15:54 | 2021-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website