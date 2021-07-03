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لبنان
حادث مروع على أوتوستراد الزهراني.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل
Lebanon 24
03-07-2021
|
11:56
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أصيب 5 أشخاص بجروح، بينهم طفل، وذلك إثر حادث سير مروع في محلة أبو الأسود بجانب مقام النبي ساري على اوتوستراد الزهراني- صور.
وعلى الفور، حضرت عناصر الصليب الأحمر وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي لإسعاف المصابين، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
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