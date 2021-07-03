حادث مروع على أوتوستراد الزهراني.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل

أصيب 5 أشخاص بجروح، بينهم طفل، وذلك إثر حادث سير مروع في محلة أبو الأسود بجانب مقام النبي ساري على اوتوستراد الزهراني- صور.

وعلى الفور، حضرت عناصر الصليب الأحمر وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي لإسعاف المصابين، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".