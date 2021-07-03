إصابات متحور "دلتا" تزداد في لبنان.. ونداء عاجل من وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، في تقريرها اليومي الخاص بإصابات "كورونا"، عن ثبوت 32 إصابة بمتحور "دلتا" (6 حالات وافدة - 26 إصابة محلية).

وفي السياق، قالت مصادر وزارة الصحة لـ"لبنان24" أنّ "الوزارة تعمل باستمرار لتطويق هذه العدوى، والعمل جار على متابعة المصابين بتلك السلالة من كورونا".

وأوضحت الوزارة أنّه "من الضروي الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التردد في التسجيل على المنصة لتلقي اللقاح المضاد لكورونا، لأن التطعيم هامٌ جداً لتحصين الجسم ضد الفيروس".

ورداً على سؤال بشأن إمكانية عزل المصابين بالمتحور ضمن مرافق خاصة، قالت الوزارة: "هذا الأمر بيد اللجنة الوزارة المعنية بملف كورونا".