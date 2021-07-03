لبنان

إصابات متحور "دلتا" تزداد في لبنان.. ونداء عاجل من وزارة الصحة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-07-2021 | 12:05
A-
A+
Doc-P-839362-637609366565012208.jpg
Doc-P-839362-637609366565012208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، في تقريرها اليومي الخاص بإصابات "كورونا"، عن ثبوت 32 إصابة بمتحور "دلتا" (6 حالات وافدة - 26 إصابة محلية).
وفي السياق، قالت مصادر وزارة الصحة لـ"لبنان24" أنّ "الوزارة تعمل باستمرار لتطويق هذه العدوى، والعمل جار على متابعة المصابين بتلك السلالة من كورونا".
وأوضحت الوزارة أنّه "من الضروي الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التردد في التسجيل على المنصة لتلقي اللقاح المضاد لكورونا، لأن التطعيم هامٌ جداً لتحصين الجسم ضد الفيروس".
 
ورداً على سؤال بشأن إمكانية عزل المصابين بالمتحور ضمن مرافق خاصة، قالت الوزارة: "هذا الأمر بيد اللجنة الوزارة المعنية بملف كورونا". 
من جهتها، تنصح منظمة الصحة العالمية بأن يحصل الأشخاص على دورة التطعيم الكاملة من أجل التمتع بالمناعة الكاملة والحماية من متغير دلتا.
 
 
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:59 | 2021-07-03
16:53 | 2021-07-03
16:21 | 2021-07-03
16:14 | 2021-07-03
16:06 | 2021-07-03
15:54 | 2021-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website