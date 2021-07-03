لبنان

الفرزلي عرض مع قبلان قبلان الوضع الحكومي وتلوث بحيرة القرعون

Lebanon 24
03-07-2021 | 12:27
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، في دارته في جب حنين بعد ظهر اليوم، رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان يرافقه محمد الخشن والمحامي حسين شرف، وتم التداول في قضايا سياسية عامة "لاسيما حال الانهيار والانحدار الدراماتيكي الذي تشهده البلاد على الصعد كافة، وسبل الخلاص من هذه الدوامة من خلال تشكيل حكومة تنهض بالبلد وتعيد الثقة بمؤسساته الدستورية".

وتركز البحث على "شؤون خدماتية وتنموية تهم قضاءي راشيا والبقاع الغربي، وعلى وجه التحديد تلوث بحيرة القرعون ومجرى نهر الليطاني والمخاطر البيئية التي تهدد حياة وسلامة المواطنين، وتلحق ضررا بالغا بقطاعي السياحة والزراعة".
 
 
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