دوائر النفوس في لبنان "تختنق".. ماذا يجري؟

علم "لبنان24" أنّ العديد من دوائر النفوس في مختلف المناطق اللبنانية تعاني من أزمة انقطاع الكهرباء، وهو الأمر الذي يساهم في تأخير معاملات المواطنين.

وبحسب المصادر، فإنه بسبب عدم وجود كهرباء بشكل مستمر ونظراً لشح مادة المازوت اللازمة للمولدات، فإن عملية انجاز إخراجات القيد التي تُحضر إلكترونياً، باتت تتأخر.

ومع هذا، فقد أفيد أيضاً أن الموظفين يعانون أيضاً من الجو الحار نظراً لعدم توفر الكهرباء لتشغيل المكيفات.

ووسط كل ذلك، فإن هناك مخاوف من انقطاع الأوراق الخاصة بإعداد إخراجات القيد وشهادات الولادة والوفاة، في ظلّ الأوضاع الخانقة.

ويذكر هذا الأمر بالأزمة التي تعاني منها إدارة الجمارك في مطار بيروت، إذ ذكر "لبنان24" قبل أيام أنّ "صناديق الجمارك توقفت عن قبض الرسوم بسبب عدم توافر الأوراق والمحابر".