علوش: الخلاف مع "الوطني الحر" سياسي ولبنان سينهار قبل تشكيل الحكومة

أكّد نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش أنّ "الخلاف بين التيار المستقبل والتيار الوطني الحر هو سياسي، أما الخلاف مع حزب الله فهو خلاف جودي"، وقال: "حزب الله دمر لبنان بدخوله إلى سوريا وبحربه الوهمية مع إسرائيل ووجود هذا الحزب في لبنان هو سبب دمار هذا البلد ووصوله إلى ما هو عليه".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، رأى علوش أن "البلد سينهار وسيتفكك قبل تشكيل الحكومة".

وتابع: "الإنهيار بدأ منذ عام 2011 أي منذ استلام حزب الله وحلفائه الحكم".

إلى ذلك، اعتبر علوش أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الأقرب للرئيس سعد الحريري اليوم"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر لا يعني أن تيار المستقبل هو الأقرب لحركة أمل والخلاف بين أمل وحزب الله هو أعمق من أن يتصوره أي شخص".

وأضاف: "ما يجمع بري والحريري اليوم هو خوفهما من التقسيم وخلافهما مع رئيس الجمهورية ميشال عون".

وتابع: "الرئيس الحريري يعترف بجميل الرئيس عون بعدم قبول استقالته عندما كان في السعودية لكن في الوقت عينه يعلم ان مخطط الرئيس عون هو إيصال باسيل إلى الرئاسة".

وأردف: "الذي أعاد سعد الحريري إلى لبنان عند استقالته من السعودية هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحياة الرئيس الحريري عندما كان في السعودية لم تكن بخطر".

ومع هذا، فقد اعتبر علوش أنّ "ما يفعله الرئيس الحريري خارج لبنان أهم بكثير من جلوسه في لبنان فهو يؤمن مظلة خارجية لحكومته قادرة على إنقاذ لبنان".

وفي سياق آخر، قال علوش أنه "لا يحب ممارسات حركة أمل وحزب الله البلطجية"، وأضاف: "أخاف من فخ يعده حزب الله للرئيس الحريري"، وفق ما ذكرت "الجديد".

إلا أنه بعد ذلك، تابع علوش قائلاً: "لا شك أن هناك تصرفات بلطجية يقوم بها عناصر حركة أمل ولا أدري إن كان هناك بينهم مندسين والرئيس بري سياسي مخضرم لا أعتقد أنه يتبنى مثل هذه التصرفات".