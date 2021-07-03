بعد كلامه عن "بلطجة حركة أمل".. هكذا ردت مصادر "الثنائي الشيعي" على علوش

أثار كلام نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش مؤخراً بشأن الثنائي الشيعي وتحديداً "حركة أمل"، موجة من الانتقادات اللاذعة، بعدما وصف ممارسات الحركة بـ"البلطجة".

وفي حديثه عبر قناة "الجديد"، قال علوش، اليوم السبت: "لا أحبّ ممارسات حركة أمل وحزب الله البلطجية، وأخاف من فخ يعده حزب الله للرئيس الحريري".

وبعد ذلك، استدرك علوش قائلاً: "لا شك أن هناك تصرفات بلطجية يقوم بها عناصر حركة أمل ولا أدري إن كان هناك بينهم مندسين والرئيس بري سياسي مخضرم لا أعتقد أنه يتبنى مثل هذه التصرفات".

بدورها، توقفت المصادر عند كلام علوش خصوصاً باتجاه حركة "أمل" التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي يعتبر الداعم الأول للرئيس المكلف سعد الحريري بعملية تشكيل الحكومة.

واعتبرت المصادر أن كلام علوش عن حركة "أمل" فيه استهداف غير مباشر لبري، إذ يصور الأخير بأنه "يترأس حركة تمارس البلطجة".

وعلى الرغم من أن علوش استدرك ما قاله لاحقاً بقوله أن "بري سياسي مخضرم، ولا يتبنى ممارسات البلطجة"، فإن ما قاله نائب رئيس "تيار المستقبل" أثار حفيظة الكثير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق، ردّت مصادر في حركة "أمل" عبر "لبنان24" على ما قيل بشكل مقتضب وفق التالي: "الرئيس بري لا يدخل في مهاترات وهو يحمي الأقوى وليس الحريري".

بدورها، قالت مصادر "حزب الله" لـ"لبنان24": "حزب الله حريص على الحريري ودوره وما يمثل أكثر من تيار المستقبل نفسه". وأضافت: "يبدو أن علوش لا يعي ما يدور بين الحزب والحريري. حزب الله هو شعرة معاوية اليوم الوحيدة بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون".