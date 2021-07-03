تصريح جديد لأبو شقرا بشأن أزمة المحروقات.. هذا ما قاله

قال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا عبر قناة "الجديد" أنّ " الشركات التي لم تسلم المحروقات للمحطات، ستقوم بعملية التسليم الإثنين بعد فتح الإعتمادات من قبل مصرف لبنان"، وقال: "الأزمة ستحل لكن الهلع عند المواطنين يزيد بالأزمة".

ومؤخراً، قال نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ "بداية الأسبوع المقبل ستحمل معها ارتياحاً على صعيد أزمة المحروقات وطوابير السيارات أمام المحطات".



وفي حديث لصحيفة "الأخبار"، قال بو شقرا أن "3 بواخر أفرغت حمولاتها من المحروقات، والسوق ينتظر أن تفرغ البواخر الثلاث المتبقية مخزونها"، مؤكداً أن التأخير في التفريغ والتوزيع تقني والأمر يتم تباعاً".