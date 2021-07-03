لبنان

حريق يلتهم خيماً داخل مخيم للنازحين في عكار

Lebanon 24
03-07-2021 | 16:14
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إندلع حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في منطقة ببنين – عكار، وعملت فرق الإطفاء في الدفاع المدني على اخماد النيران بعدما التهمت 3 خيم.
كذلك، عمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على نقل إصابتين من المخيم إلى مستشفى الخير في المنية للعلاج.
 
 
 
 
 
 
 
 
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