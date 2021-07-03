حريق يلتهم خيماً داخل مخيم للنازحين في عكار

إندلع حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في منطقة ببنين – عكار، وعملت فرق الإطفاء في الدفاع المدني على اخماد النيران بعدما التهمت 3 خيم.

كذلك، عمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على نقل إصابتين من المخيم إلى مستشفى الخير في المنية للعلاج.