لبنان

حريق عند مفرق وادي هاب ضهر العين

Lebanon 24
03-07-2021 | 18:56
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اندلع حريق عند مفرق وادي هاب طريق ضهر العين قرب المشاريع. والحريق يمتدّ في هذه الأثناء.
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