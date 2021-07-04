لبنان

شيا: لضرورة ختم ملفّ التحقيق بانفجار المرفأ

Lebanon 24
04-07-2021 | 06:43
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شدّدت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، على ضرورة ختم ملفّ التحقيق بجريمة انفجار مرفأ بيروت أولاً وقبل كل شيء، من أجل الضحايا.
واعتبرت في احتفال لمجموعة برنامج "تبادل الشباب والدراسة" في السفارة أنّ "انتخابات العام المقبل في لبنان، ستكون الشكل النهائي للمساءلة أمام الجمهور".
 
(الأنباء الكويتية)
 
المصدر: الأنباء الكويتية
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