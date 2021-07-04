هذه الملفات حضرت في الفاتيكان

وفق مصادر الوفود اللبنانية التي شاركت في لقاءات الفاتيكان فإن المحادثات ركّزت في صورة خاصة على أربعة ملفات:

- هجرة الشباب اللبناني وبالأخص المسيحي ومدى تأثير هذه الظاهرة على مستقبل لبنان.

- إنهيار الوضع المالي ومصير أموال المودعين في المصارف اللبنانية، وبالأخصّ صغار المودعين الذين لا سند لهم في "آخرته" سوى "تحويشة" العمر، في غياب قانون ضمان الشيخوخة.

- تراجع مستوى الخدمات الطبية التي تقدّمها المستشفيات للمرضى، مع فقدان بعض المستلزمات الطبية والكثير من الأدوية الضرورية من الصيدليات.

-إضطرار بعض المدارس الكاثوليكية على إقفال أبوابها بسبب الضائقة الإقتصادية وعدم قدرة أهالي التلاميذ على تسديد الأقساط المدرسية.

وفي المعلومات فإنه تمّ تشكيل عدّة لجان لتزويد دوائر الفاتيكان المختصة بتقارير عاجلة مع إقتراحات حلول ممكنة لكل أزمة على حدة.