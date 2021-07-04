لبنان

حادث سير مروّع في صيدا!

Lebanon 24
04-07-2021 | 00:33
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وقع حادث سير مروّع ليلاً على الأوتوستراد الشرقي قرب الدوار العربي في صيدا أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى تمّ نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
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