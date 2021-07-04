حادث سير مروّع في صيدا!

وقع حادث سير مروّع ليلاً على الأوتوستراد الشرقي قرب الدوار العربي في صيدا أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى تمّ نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".