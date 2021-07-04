لبنان

مناشير ليلية في طرابلس: بيكفي ذل.. صار لازم تتحرك!

Lebanon 24
04-07-2021 | 07:47
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أقدم عدد من الأشخاص ليلاً على وضع مناشير على الجدران في شوارع مدينة طرابلس تضمنت عبارات: "حقك مش رفاهية.. بيكفي ذل.. بدك بلد.. صار لازم تتحرك".
 
 
 
 
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