لبنان

جنبلاط: مليار دولار ستصرف على "المجتمع المدني"!

Lebanon 24
04-07-2021 | 08:15
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شدّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، على ضرورة تشكيل الحكومة "التي وحدها تستطيع وقف التدهور"، كاشفاً أنّه سمع "بأنّ دولاً ستصرف مليار دولار على أندية المجتمع المدني المتعددة" في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة.

وكتب جنبلاط، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "كفى الهروب من ضرورة تشكيل الحكومة التي وحدها تستطيع وقف التدهور ومعالجة المشاكل وفي مقدمها التفاوض مع المؤسسات الدولية. الباقي هروب إلى الأمام وتنظيرات مدمرة للوطن. أما الانتخابات فمن الأفضل صرف الأموال المرصودة لجمعيات المجتمع الأهلي وللمستشفى الحكومي وللجيش ولمؤسسات معروفة".
وأضاف في تغريدة ثانية: "وكي لا تفسروا موقفي أنه ضد الانتخابات أوضح بأنني سمعت بأنّ دولاً ستصرف مليار دولار على أندية المجتمع المدني المتعددة. أفضل إعطاء هذا المال للمستشفيات الحكومية وللجيش وقوى الأمن وللمؤسسات المعروفة مثل المقاصد،عين وزين، الجامعة الاميركية وغيرها من المؤسسات التربوية والاستشفائية". 
 
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