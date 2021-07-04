حريقان في خيم للنازحين في ببنين والمحمرة - عكّار

إندلع حريق بشكل مفاجئ في أحد مخيمات النازحين السوريين في خراج بلدة ببنين - عكار، وعملت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في البلدة على إخماد النيران التي أتت على 3 خيم وهجرت ساكنيها، وأتلفت ما فيها من مقتنيات ومؤن، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".وبالتزامن، اندلع حريق مماثل في أحد مخيمات النازحين في بلدة المحمرة، وأتت النيران على خيمتين، وتولى عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين العبدة السيطرة على النار والحد من انتشارها.