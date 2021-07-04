لبنان

حريقان في خيم للنازحين في ببنين والمحمرة - عكّار

Lebanon 24
04-07-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-839477-637609898182772019.jpg
Doc-P-839477-637609898182772019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إندلع حريق بشكل مفاجئ في أحد مخيمات النازحين السوريين في خراج بلدة ببنين - عكار، وعملت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في البلدة على إخماد النيران التي أتت على 3 خيم وهجرت ساكنيها، وأتلفت ما فيها من مقتنيات ومؤن، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وبالتزامن، اندلع حريق مماثل في أحد مخيمات النازحين في بلدة المحمرة، وأتت النيران على خيمتين، وتولى عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين العبدة السيطرة على النار والحد من انتشارها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:03 | 2021-07-04
04:00 | 2021-07-04
03:45 | 2021-07-04
03:30 | 2021-07-04
03:15 | 2021-07-04
03:00 | 2021-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website