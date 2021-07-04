لبنان

الدفاع المدني يسيطر على حريق أعشاب في كسروان

Lebanon 24
04-07-2021 | 05:11
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اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١١:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٧/٠٤  حريقاً شب في اعشاب في غبالة-كسروان.
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