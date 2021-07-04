لبنان

الطقس غدا قليل الغيوم ورياح مع انخفاض بالحرارة

Lebanon 24
04-07-2021 | 05:27
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا ورياح ناشطة أحيانا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات بخاصة شمال البلاد مع احتمال تساقط الرذاذ.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة)

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا و رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 55 كلم/س شمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مساء. الإثنين:قليل الغيوم اجمالا و رياح ناشطة أحيانا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات خاصة شمال البلاد مع احتمال لتساقط الرذاذ. الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات خاصة شمال البلاد. الأربعاء:قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة و ظهور الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 55 كم/س.

- الانقشاع:جيد يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 80%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 27درجة.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,32 ساعة غروب الشمس: 19,53 .
 
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