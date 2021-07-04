قبل شهر على الذكرى الأولى لانفجار المرفأ... هذا ما قالته نيكول الحجل

غرّدت الاعلامية نيكول الحجل عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" قائلة: "قبل شهر من الذكرى السنوية لتفجير بيروت، كل اللبنانيين بانتظار كشف المتورطين في هذا الجريمة.أولا، المتورطون في الشق الاداري من اهمال وفشل وفساد.ثانيا، المتورط في الشق السياسي، لماذا دخلت هذه المواد؟ لماذا بقيت؟ من كان يستفيد من بقائها والى أين كانت تتهرّب؟