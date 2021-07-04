في بحنين اشكال وتضارب بالايدي

وقع إشكال فرديّ بين شخصين في منطقة بحنّين، وتطوّر إلى تضارب بالأيدي واصابه شخص كما تكسير سيارة أحد مفتعلي الإشكال .



وعلى الفور حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وفتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة أسباب .