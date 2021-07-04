لبنان

في بحنين اشكال وتضارب بالايدي

Lebanon 24
04-07-2021 | 06:01
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وقع إشكال فرديّ بين شخصين في منطقة بحنّين، وتطوّر إلى تضارب بالأيدي واصابه شخص كما تكسير سيارة أحد مفتعلي الإشكال .

وعلى الفور حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وفتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة أسباب .
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بحنين

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