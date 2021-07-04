جعجع: لقد بدأ المس بالاحتياطي الإلزامي

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلا: "لقد بدأ المس بالاحتياطي الإلزامي. يتحمّل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، مسؤولية القضاء على ما تبقى من أموال المودعين.سنفعل المستحيل لمحاولة ردعهم عن ذلك.