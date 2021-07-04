حريق بزال... خارج عن السيطرة

إندلع حريق في بلدة بزال بعكّار داخل أرض مليئة بأشجار الزيتون والأعشاب اليابسة وتمدد بشكل سريع بفعل الرياح التي تضرب المنطقة.وعلى أثرها توجه فريق من مجموعة "درب عكار"و عناصر الدفاع المدني وشبان المنطقة إلى المكان للعمل على إخماد النيران بالرغم من الصعوبة التي يواجهونها.و قد ناشد الأهالي الجيش لارسال طوافة عسكرية لمساندتهم بإخماد النيران منعاً من حدوث كارثة.