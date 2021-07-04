لبنان

نفاد مئات الادوية الاساسية... فهل من حلول؟

Lebanon 24
04-07-2021 | 06:30
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قالت نقابة مستوردي الادوية  "بعد مرور أسبوعين على إطلاق نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات في لبنان الصرخة لخطورة نفاد مخزون عدد كبير من الادوية لدى الشركات المنتمية اليها، من خطورة الاستمرار في الوضع الحالي من دون التحرك الفوري لمعالجته"، وأكدت أن "عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ اكثر من شهر بسبب تراكم المستحقات المترتبة لصالح الشركات المصدرة والتي فاقت قيمتها الـ $600 مليون دولار، وعدم حصول الشركات المستوردة على موافقات مسبقة لمعاودة الاستيراد كما يفرضه قرار مصرف لبنان الصادر في بداية شهر ايار"، وأشارت الى أن "الشركات المستوردة لا تزال تسلم احتياجات الاسواق من الادوية القليلة المتوافرة لديها ومن دون انقطاع مما يزيد من استنزاف ما تبقى لديها من مخزون من هذه الأدوية القليلة".

وأعلنت في بيان نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الادوية الاساسية التي تعالج أمراضا مزمنة ومستعصية، كما أن مئات من الادوية الاخرى سوف ينفد مخزونها خلال شهر تموز الحالي اذا لم نعاود الاستيراد باسرع وقت ممكن.

وأكدت النقابة ان "الحل الوحيد في المدى القريب يقتضي بترجمة على أرض الواقع الاتفاق الذي حصل بين وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان برعاية رئيس الجمهورية وخصوصا في ما خص: الابقاء على دعم الدواء حسب اولويات وزارة الصحة العامة، دفع جميع مستحقات الشركات المصدرة في الخارج كي تعاود امداد لبنان بالادوية، تخصيص مصرف لبنان مبلغا شهريا لاستيراد احتياجات لبنان المستقبلية من الأدوية يتم صرفه بحسب اولويات وزارة الصحة العامة".

وجددت النقابة المطالبة بوضع نظام صرف للدواء يؤمن للمريض احتياجاته الشهرية كما يحددها الطبيب المعالج، ويمنع التخزين والاتجار والتهريب.
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