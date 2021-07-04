لبنان

الى أمهات لبنان... هذا ما فعلته من أجلكن هذه المحطة (صورة)

Lebanon 24
04-07-2021 | 07:59
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مع تفاقم أزمة البنزين ومع استمرار طوابير السيارات أمام محطات بيع المحروقات، يقوم أصحاب المحطات بابتداع الحلول لتسهيل عملية بيع البنزن كل بطريقته، فقد انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لاحدى محطات الوقود في القلمون، قام صاحبها بتخصيص ممر خاص للأمهات.
 
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