قداس الهي في ذكرى ميلاد الشهيد جو أندون

قامت عائلة الشهيد جو أندون، قبل ظفي ذكرهر اليوم الأحد قداسًا في كنيسة مار إدنا- شبطين، في ذكرى ميلاد جو ال٣٧، الذي يصادف في ٤ تموز.

ترأس الذبيحة الإلهية كاهن الرعية الخوري جورج طنوس؛ بحضور الأهل والأصدقاء والمحبين، وأبناء الرعية.

وفي ختام القداس ألقى شقيقه إيلي كلمة مقتضبة عبّر فيها عن ألم فراق جو؛ قائلا: "كنت ضلني اتساءل ليش ما قوّمت جو من بين الأموات متل ما عملت مع إليعازر وقوّمتو من بين الأموات؟كنت مفكّر لأنو أحب على قلبك.بعد مرور ١١ شهر، فهمت إنو خيي جو عمل اللي إنتَ يا رب، طالبو منو، تمّم رسالتو وكان جاهز.من هيك سمحت إنو يرتقي لعندك، تارك جسدو والأرض اللي ما بقا ينعاش فيها.يا رب حضون جو على قلبك وارحمو وارحم كل الموتى وخاصة اللي ما عندن حدا يصليلون. عزّي قلوب أهالينا المحزونة، فيض علينا بالأمل والرجا فيك، سامحنا واغفر خطايانا وخطاياهن".وفي ختام القداس وزّعت العائلة وردة بيضاء و"قربان الرحمة" على الجميع.