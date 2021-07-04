لبنان

عصابة نفّذت أكثر من 20 عملية سرقة من داخل ورش قيد الإنشاء

Lebanon 24
04-07-2021 | 13:09
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة من داخل ورش قيد الإنشاء في بلدات ضمن قضاء الشوف. 
بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريّات الحثيثة التي قامت بها عناصر مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّنت من تحديد هوية الفاعلين، وهم كل من:
- ه. ح. (من مواليد عام 1980، لبناني)
- ع. م. (من مواليد عام 1955، لبناني)
- ن. م. (من مواليد عام 1990، لبناني)
بتاريخ 30-6-2021، ومن خلال رصد وتعقّب سيارة مشبوهة من نوع "رينو رابيد" لون أبيض -كانت تُستعمل في عمليات السّرقة-، تم نصب كمينٍ محكمٍ، في بلدة جدرا، أسفر عنه توقيف المذكورين بالجرم المشهود، أثناء نقلهم آلات وأدوات كانوا قد سرقوها من داخل ورشة في بلدة بشتفين-الشوف. كذلك جرى ضبط كمية من المسروقات.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بارتكابهم أكثر من /20/ عملية سرقة، وببيع ما يسرقونه إلى شخصٍ يدعى: (أ. أ. من مواليد عام 1986، سوري)، الذي تمّ توقيفه بجرم شراء مسروق. 
 

أعيدت المسروقات إلى مالكيها، وهي عبارة عن دراجة آلية، وآلات زراعية، ومولد كهربائي، وبطاريات... 
أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.
 
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