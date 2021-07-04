لبنان

روابط طلابية وإتحادات: سنقطع الطرقات لمنع إجراء الإمتحانات الرسمية

Lebanon 24
04-07-2021 | 09:16
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عقد رئيس حركة "شباب لبنان" إيلي صليبا والأمين العام لـ"اتحاد طلاب لبنان وذويهم" أسد أبو حمدان ورئيس تجمع "وحدة الطلاب في لبنان" وليد ابو شالة وعدد من الروابط الطالبية وأعضاء لجان الأهل، مؤتمرا صحافيا رفضا لإجراء الامتحانات الرسمية.

وأعلن صليبا "رفض المجتمعين إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه للعام الدراسي الحالي"، مشيرا الى أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والاستثنائية التي يمر بها اللبنانيون، ولا سيما انقطاع الانترنت ومادة البنزين والكهرباء، تتطلب اتخاذ قرار جريء ونهائي وسريع بعدم اجراء الامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية، والاستناد الى العلامات المدرسية، لئلا يتم اللجوء الى الافادات غير المعترف بها في الكثير من جامعات العالم".

وناشد هيئة التنسيق النقابية "عدم التراجع عن الموقف المعلن برفض إجراء الامتحانات الرسمية تحت أي ضغط... فلا تخذلوا الأهل والطلاب الذين لم يخذلوكم في معركة سلسلة الرتب والرواتب". وقال: "لن نقبل بتعريض الناس للخطر بسبب عناد مسؤول، ولو اضطررنا الاثنين المقبل، أي أول أيام الامتحانات، الى قطع الطرقات وتسكيرها صباحا لإسقاط الامتحانات".

 
الى ذلك، أكد حراك المتعاقدين أنه "مع إجراء الامتحانات الرسمية، لأن من يرفضها يعلم علم اليقين أن المناهج قلصت وأن اسئلة الامتحانات تراعي المستويات كافة، وأن النجاح سيحالف حتى الذين مستواهم دون الوسط، لكن هناك من يرفض الامتحانات في سبيل السكوبات الاعلامية أو لديه قريب أو إبن يريد تعويمه".

وأشار في بيان، الى أنه "يحترم الروابط رغم أنانيتها"، مؤكدا في الوقت عينه "أنها لا تمثله، لا روابط الثانوي ولا روابط الأساسي ولا هيئات التنسيق".
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