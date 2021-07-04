الجيش: طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

"اعتبارا من تاريخ 5 /7 /2021 الساعة 20.25 ولغاية تاريخ 9 /7 /2021 الساعة 00.30، ستقوم القوات الجوية بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، القليعات، بيروت ورياق" .