بزي: ماذا ينتظر المسؤولون بعد؟

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، في بيان، أن "معاناة اللبنانيين وانهيار الأزمات فوق رؤوسهم هي نتيجة أسلوب الحكم السيىء والعقلية الفاسدة وسياسات الانكار والخداع والمكابرة".وأضاف: ماذا ينتظر المسؤولون بعد؟ العالم كله وفي مقدمه قداسة البابا، يصلي من أجل لبنان وشعبه، بينما أنتم تأخذونهم عنوة وظلما وقهرا وذلا الى الدمار والارتطام الكبير".واستغرب بزي "كيف تنجح الأزمات الواحدة تلو الأخرى في خنق اللبنانيين، ولا ينجح الحل في تحرير وإنقاذ البلاد"؟ وشدد على أن "بداية الانفراج يكمن عبر تشكيل حكومة مهمة وفقا للمبادرة الفرنسية ومساعي الرئيس نبيه بري، فهل يقتنع من بيدهم الحل والربط" .