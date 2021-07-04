لبنان

اشكال وجريح على احدى محطات البنزين في بعلبك

Lebanon 24
04-07-2021 | 09:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال على محطة كورال في دورس بعلبك، ما ادى الى اصابة المدعو "نايف علي عمر" بطلق ناري في قدمه. وقد نقل الى مستشفى دار الأمل الجامعي للمعالجة.
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