في التبانية... اشكال وجريح

حصل اشكال بين المدعو "ب.ش" واحد الاشخاص في محلة التبانه في طرابلس، وتطور الاشكال الى اطلاق نار من مسدس حربي اصيب على اثرها "ب.ش" بطلق ناري وقد نقل الى مستشفى الاسلامي للعلاج.











وفر مطلق النار الى جهه مجهولة.