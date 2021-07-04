27
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
في التبانية... اشكال وجريح
Lebanon 24
04-07-2021
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصل اشكال بين المدعو "ب.ش" واحد الاشخاص في محلة التبانه في طرابلس، وتطور الاشكال الى اطلاق نار من مسدس حربي اصيب على اثرها "ب.ش" بطلق ناري وقد نقل الى مستشفى الاسلامي للعلاج.
وفر مطلق النار الى جهه مجهولة.
مواضيع ذات صلة
اشكال عائلي.. مواطن يطلق النار على شقيقه في منطق التبانة
Lebanon 24
اشكال عائلي.. مواطن يطلق النار على شقيقه في منطق التبانة
05/07/2021 01:08:16
05/07/2021 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال في التبانة
Lebanon 24
اشكال في التبانة
05/07/2021 01:08:16
05/07/2021 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وقع اشكال فردي ليلا في التبانة بسبب استفزازات متبادلة بين آل السيد و آل عيسى تطور الى اطلاق نار و القاء قنبلة من دون تسجيل اصابات
Lebanon 24
وقع اشكال فردي ليلا في التبانة بسبب استفزازات متبادلة بين آل السيد و آل عيسى تطور الى اطلاق نار و القاء قنبلة من دون تسجيل اصابات
05/07/2021 01:08:16
05/07/2021 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال وجريح على احدى محطات البنزين في بعلبك
Lebanon 24
اشكال وجريح على احدى محطات البنزين في بعلبك
05/07/2021 01:08:16
05/07/2021 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
التبانة
اشكال
تابع
الأكثر قراءة
هيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل بفستان أسود مفتوح عند الصدر.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
هيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل بفستان أسود مفتوح عند الصدر.. شاهدوا الصورة
03:00 | 2021-07-04
04/07/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا وأميركا تتقاسمان لبنان.. ملفٌ واحد قد "يغيّر النظام" ويحسم الحل
Lebanon 24
روسيا وأميركا تتقاسمان لبنان.. ملفٌ واحد قد "يغيّر النظام" ويحسم الحل
04:00 | 2021-07-04
04/07/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع
Lebanon 24
القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع
13:00 | 2021-07-04
04/07/2021 01:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري عاد الى بيروت.. حسم الاعتذار او تشكيلة حكومية جديدة؟
Lebanon 24
الحريري عاد الى بيروت.. حسم الاعتذار او تشكيلة حكومية جديدة؟
08:25 | 2021-07-04
04/07/2021 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية
Lebanon 24
كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية
12:16 | 2021-07-04
04/07/2021 12:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:50 | 2021-07-04
خوري يدقّ جرس إنذار "متحوّر دلتا"
17:40 | 2021-07-04
فريق باسيل يروّج لاعتذار الحريري
17:31 | 2021-07-04
الأنظار تتركز على تحرّك البطريرك الراعي
17:15 | 2021-07-04
الحِراك الحكومي ينطلق اليوم
17:09 | 2021-07-04
أسبوع القرار: التأليف والإعتذار
17:01 | 2021-07-04
إعلان مبكر لخوض الإستحقاق الرئاسي
فيديو
شرطي يقوم بـ"ترقيص" الكرة أمام مشجّعي "اليورو" في روسيا (فيديو)
Lebanon 24
شرطي يقوم بـ"ترقيص" الكرة أمام مشجّعي "اليورو" في روسيا (فيديو)
05:00 | 2021-07-04
05/07/2021 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فرصة لتجربة أنظمة "iOS 15" الجديدة لمستخدمي "آبل"!
Lebanon 24
فرصة لتجربة أنظمة "iOS 15" الجديدة لمستخدمي "آبل"!
05:00 | 2021-07-04
05/07/2021 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. سيارة تسقط "من السماء" أمام المارّة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. سيارة تسقط "من السماء" أمام المارّة! (فيديو)
02:00 | 2021-07-04
05/07/2021 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact